"أزمة نفسية" تدفع شاب للانتحار داخل غرفته بأوسيم.. والنيابة: لا شبهة جنائية

بدأت نيابة أوسيم بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة انتحار شاب شنقًا داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب يدعى "مجدى.ن"، 29 عامًا، وبتكثيف التحريات تبين انتحاره شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية. بداية الواقعة، ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وإنتحاره عن طريق الشنق.



وإنتقل المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة عامل، في أواخر العقد الثاني من عمره، يرتدي كامل ملابسه، ولايوجد بجسمه أيه إصابات سوي وجود حز حول رقبته، وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعه للإنتحار شنقا.