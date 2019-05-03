"مشنوقًا بغرفته"..نقل جثة الشاب المنتحر بأوسيم إلى المشرحة

أمرت نيابة أوسيم بشمال الجيزة، نقل جثة الشاب المنتحر بأوسيم إلى المشرحة، للوقوف على سبب الوفاة، فيما باشرت النيابة التحقيق حول واقعة الشاب المنتحر داخل غرفته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب يدعى "مجدى.ن"، 29 عامًا، وبتكثيف التحريات تبين انتحاره شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.





بداية الواقعة، ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وإنتحاره عن طريق الشنق.



