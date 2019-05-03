مانشستر يونايتد يحدد سعر نجم الفريق



وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 13 مليون جنيه إسترليني لسانشيز من أجل الموافقة على الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز متبقي في عقده 26 مليون جنيه إسترليني مع مانشستر يونايتد الذي يرغب في دفع نصف راتبه للرحيل عن الفريق.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في بيع سانشيز خارج إنجلترا في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.



يذكر أن سانشيز انضم لمانشستر يونايتد في يناير 2018 من آرسنال لكنه لم يقدم أي مستوى جيد مع الفريق بالرغم من حصوله على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كأعلى لاعب في البريميرليج.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن سانشيز لديه عروض من إنتر ميلان ويوفنتوس من أجل الانتقال لهم في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في الاستغناء عن التشيلي أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.