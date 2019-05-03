سميرة سعيد تواصل جولتها الفنية بالمغرب

تألقت الديفا سميرة سعيد في أولى حفلاتها بالمغرب، ضمن الجولة الفنية التي تحييها هناك.





الحفل الفني الأول كان بمدينة الدار البيضاء، شاركتها فيه الغناء الفنانة “لمياء الزايدي”، فيما أحيت ثاني سهرات جولتها بمدينة طنجة، برفقة الفنانة هدى سعد التي رافقتها في رفع ستار الحفل، في انتظار أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من إبريل بمشاركة الفنان “رضوان الأسمر”.





وكانت قد وعدت الفنانة المغربية سميرة سعيد أنها ستشارك في مهرجان موازين قبل اعتزالها. خلال وجودها بالندوة الصحافية التي أقيمت، قبل أسبوع، بالدار البيضاء لمناسبة جولاتها الفنية في كل من مدينة الدار البيضاء، والجديدة، ومدينة طنجة.





وفي السياق نفسه، كشفت سعيد أنها تحضّر لأغنية مغربية، من كلمات وألحان الفنان المغربي، رضوان الأسمر، الذي يشاركها في حفلها في منتج مازاغان في الجديدة، في 30 إبريل الجاري.





وحول موضوع الصلح بين الفنانتين أصالة و أنغام الذي قالت سميرة سعيد في إحدى لقاءاتها الإعلامية السابقة، إنها ستتكلف بالتقريب بينهما، علقت قائلة:” لا أحب الحديث في الخصوصيات، هناك مشاكل عائلية بين أنغام وأصالة، وبحكم علاقتي معهما أتمنى أن أقرّب بين وجهات النظر بين الفنانتين قريبًا”.





وتبرعت سميرة سعيد بجزء من عائدات حفلها الذي أقيم يوم السبت الماضي بمدينة طنجة، لصالح أطفال حضانة طنجة، والذي يصل إلى ثمانية ملايين سنتيم.



