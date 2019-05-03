"في ظروف غامضة".. كواليس انتحار إندونيسية من الدور الـ13 في الدقي

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كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الخادمة الإندونيسية الجنسية، المنتحرة من الطابق الـ 13 فجر اليوم الجمعة، موضحة، أن المتوفاة بدأت العمل لدي مخدومتها، داخل إحدي الشقق السكنية بشارع مصدق، منذ عام 2016.



كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط خادمة من علو بأحد العقارات بشارع مصدق دائرة القسم، ووفاتها متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها.



وإنتقل المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة الخادمة الإندونيسية، ملقاة على الأرض وترتدي كامل ملابسها، وتبين أنها تعمل خادمة بشقة سكنية بالطابق الـ 13، وبسؤال العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، مخدومتها، قررت أن الخادمة عمرها 33 سنة، وتعمل لديها منذ 3 سنوات.



وأشارت أنها فوجئت بإنتحارها من شرفة الشقة، دون وجود سبب لفعلها ذلك، موضحة أنه لا يوجد أيه خلافات بينها وبين خادمتها،خلال الفترة الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.



الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن ويحبط تهريب أدوية وأقراص مخدرة بميناء نويبع



تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالبحيرة، اعترف أعضاؤه بارتكاب 4 وقائع سرقة.



كما أحبط القطاع محاولة تهريب كمية من العقاقير الطبية والأقراص المخدرة غير خالصة الرسوم الجمركية بميناء نويبع البحري.



وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص (سبق اتهام اثنين منهم في 31 قضية "سرقة، سلاح، تبديد، مخدرات")؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب الكسر" بإستخدام سيارة أجرة قيادة أحدهم "تم ضبطها"، وإرتكابهم واقعتى سرقة بدائرة قسم شرطة دمنهور.



وأضافوا بارتكابهم حادثين بذات الأسلوب من داخل شقتين بدائرة القسم، وسرقة بعض المحتويات من داخلها.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم الواقعتين، وأرشدوا عن جميع المسروقات فى تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق آخر، أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى - إعتزام أحد الأشخاص (سائق- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية بإسمه على سيارة نقل بمقطورة واردة على عبارة قادمة من ميناء بإحدى الدول العربية.



وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى" أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية، والأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بلغت "17،504 قرص وأمبول وكبسولة وعبوة – 75 بوردة أجهزة كهربائية وكابلات خاصة بها – 89 قطعة إكسسوارات السيارات ).. تم إخفائها داخل مشمول الرسالة.



وبمواجهة مندوب صاحب الشأن بما أسفر عنه الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.