التحفظ على 3 مسئولين لتورطهم في بناء عقارات سكنية بدون تراخيص بالشرقية

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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على 3 مسئولين برئاسة ومدينة الزقازيق؛ لتورطهم بالتواطؤ في مساعد أحد الأشخاص في بناء عقارات سكنية بدون تراخيص.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الإدارات بالمجلس مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون تراخيص.



وتبين أن المتهمين: فنب شئون هندسية ومهندسة ومدير بإحدى الإدارت بمركز ومدينة الزقازيق، قاماو باستغلال موقعهم الوظيفى في غضون عام 2017، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وتمكينه من بناء برج سكني بدون تراخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة لأحكام القانون، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





توريد 115 ألف طن قمح للصوامع في موسم الحصاد بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم توريد 115 ألف و206 طن و262 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح، موضحًا أن إجمالي الكمية الموردة اليوم بلغت 24 ألف و784 أطنان و713 كيلو.



وتم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم، حيث جرى تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة للبنك الزراعي، حيث تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة بالمحصول لكل قرية وتابع ومركز، حيث تم ربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد.



ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 389 ألف و690 فدان، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.