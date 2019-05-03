"وأنت في مكانك" تعرف على مسجدي المجاهدين والكاشف في أسيوط

قال الدكتور مصطفى جمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، إن مسجد المجاهدين بأسيوط، من المساجد المعلقة حيث أقيم على ربوة عالية منذ نشأته، ويقع في منطقة تُسمى المجاهدين غرب مدينة أسيوط، وأنشأه الأمير محمد بيك أمير اللواء السلطاني أحد أمراء الألوية في مصر من قبل الدولة العثمانية سنة 1120هـ / 1708م.





وأشار مصطفى إلى أن التخطيط المعماري العام للجامع يتكون من مساحة مستطيلة الواجهة الجنوبية هي الواجهة الرئيسية، ويوجد مدخل من الجهة الشرقية للجامع يصل إليه عن طريق بوابة كبيرة وتتوسط الجهة الشرقية للجامع كتلة المدخل التذكاري والذي يتوجه عقد مدائني.





أما جامع الكاشف قال مصطفى إنه جامع الأمير محمد الكاشف ويقع بمنطقة القيسارية في مدينة أسيوط، ويرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 1811هـ/ 1226م، وذلك طبقا للوحة التأسيسية للمسجد وأنشأ هذا المسجد الإمير محمد الكاشف بك زاده ابن الأمير أحمد حلمي بك زاده ابن المرحوم مصطفى كاشف زاده وكان يشغل منصب حاكم أسيوط وكاشف الواحات.





وشيد هذا المسجد على غرار المساجد العثمانية، على شكل مستطيل يتوسطه عمودان من الرخام يقسمان المسجد إلى ثلاث بلاطات متساوية موازية لجدار القبلة وهو مغطى بسقف مسطح من العروق الخشبية والألواح وملحق بالمسجد ميضأة وكتاب وله مدخلان أحدهما رئيسي بالجهة الشمالية والاخر في الجهة الشرقية





يذكر أن الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط. افتتحوا اليوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019 مسجدي المجاهدين والكاشف بمحافظة أسيوط وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بهما تمهيدًا لاستقبال المصلين بهما في شهر رمضان الكريم.





وانتهت وزارة الآثار من أعمال الصيانة والترميم بالمسجدين، بعد أن كانت حالتهما المعمارية والإنشائية سيئة للغاية، وكانا يعانيا من هبوط بالأرضيات، وشروخ طولية وعرضية في الجدران مما أدى إلى انفصال الجدران بعضها عن بعض وميولها إلى الخارج وانفصال السقف عنها، كما أن منبر مسجد الكاشف كان يعاني من ضعف شديد وعدم اتزان أركانه وانفصال الدرج، وتساقط بعض البلاطات الخزفية من المحراب الخاص به، بالإضافة إلى ضعف شديد في النوافذ الجصية ووجود بعض الشروخ الشعرية بها، وعلى الرغم من صغر مساحة المسجدين إلا أنهما يحويان العديد من العناصر الأثرية والزخرفية الهامة التي تمثل إضافة فنية وتاريخية ذات قيمة عالية كالعناصر المعمارية الموجوده بمدخل المسجدين والمنبر والمحراب الخاص بهما.





وأعمال ترميمات جامع المجاهدين تضمنت الترميم المعماري والترميم الدقيق، حيث شملت تقوية أساسات أرضية المسجد وتزرير الشروخ بالكامل و ترميم الميضأة والضريح والكتاب ، كما تم ترميم ومعالجة العناصر الخشبية المتمثلة في السقف والشخشيخة والأعمدة الخشبية والمنبر ودكة المبلغ والشريط الكتابي.





ومسجد الكاشف فقد تم ترميم القواعد والأساسات أسفل الجدران وحول أساسات الأعمدة، كما تم الانتهاء من أعمال تزرير الشروخ بالجدران، وترميم السقف الخشبي والشخشيخة، وأعمال الدهانات للجدران الداخلية للمسجد، وتجديد واستبدال الشكبة الكهربائية، وعلاج الأرضيات، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للمنبر، وعمل بوابة خارجية للمسجد علي الطراز الإسلامي.



