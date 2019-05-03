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اعتداء على فرقة إسعافية للهلال الأحمر في الرياض

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:31 م
اعتداء على فرقة إسعافية للهلال الأحمر في الرياض
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الفجر السعودى
 
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تعرضت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي, لاعتداء صباح اليوم بينما كانت تقوم بعملها بماشرة حادث سير، من قبل مصابين ضمن (حالة ٢١) تحت تأثير المسكرات.

وعلى الفور؛ تم استدعاء الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء وطلب فرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث، ونقل المسعف إلى مسشفى الشميسي وهو يعاني من كدمات.

وتم تحرير محضر في قسم المعذر وطلب تحليل للمعتدين واستكمال بقية الإجراءات.

ووجّه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني بضرورة إنصاف المسعفين المعتدى عليهم ومتابعة القضية.
وأكد أن توجيهات رئيس الهيئة تنص على ضرورة إنصاف أي مسعف يعتدى عليه عن طريق القنوات الرسمية في الدولة.
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