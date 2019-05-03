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محمد عبده في "لقطة أبوية" مع الملك سلمان (فيديو وصور)

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:15 م
محمد عبده في لقطة أبوية مع الملك سلمان (فيديو وصور)
محمد عبده
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الفجر الفني
 
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أحيا الفنان السعودي محمد عبده، احتفالية ختام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والتعاون، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأدى فنان العرب بين شوطي المباراة أوبريت ”مولد أمة“، وسط تفاعل الجماهير التي ملأت ملعب المباراة.

وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون، وجلس في المنصة الرئيسية في ستاد الملك فهد الدولي، وسط ترحيب الجماهير.


وألقى كلٌ من الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بن محمد، والفنان محمد عبده، السلام على الملك سلمان، فيما جمعت بين فنان العرب والملك سلمان لقطة ”أبوية“، دار فيها حديث بينهما، ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة.

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