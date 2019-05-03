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حفاظا على أرواح التلاميذ.. استكمال بناء سور حول مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بمركز الإبراهيمية

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:25 م
حفاظا على أرواح التلاميذ.. استكمال بناء سور حول مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بمركز الإبراهيمية
الدكتور ممدوح غراب - أرشيفية
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تنفيذآ لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة استكمال بناء سور حول مدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية بمركز الإبراهيمية حفاظاً على أرواح التلاميذ من الوقوع في ترعة أم الريش أثناء طابورالصباح .. فقد تمكنت حملة مكبرة من رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالإشتراك مع الإدارة التعليمية و مركز شرطة الإبراهيمية من تمكين مقاول هيئة الأبنية التعليمية من إستكمال بناء سور على أرض أملاك الدولة لإقامة فناء مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية الصادر لها قرار تخصيص رقم 4058 لسنة 2018 وقد تم تسليم الأرض للمقاول دون اعتراض من الأهالي وتم وضع الحدايد حول الأرض التي سيقام عليها سور المدرسة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الأراضي التي صدر لها قرارات تخصيص " منفعه عامة " ومتابعة الجهة المخصص لها لسرعة تنفيذ المشروعات عليها بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

أوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تضافر الجهود بجميع القطاعات وتوجيه الجهات المعنية لتحسين منظومة العمل ، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم.

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