الأرصاد تصدر التقرير المناخي لشهر رمضان 1440هـ - 2019 م





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ.





وبين التقرير أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة ابتداء من 6 مايو إلى 3 يونيو 2019م، حيث يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى واعتدال في درجات الحرارة الصغرى، ويتركز الهطول المطري لشهر مايو على المنطقة الغربية خاصة المرتفعات منها و المنطقة الجنوبية.





كما تشير التوقعات إلى احتمالية أن تسجل درجات الحرارة السطحية حول المعدل في معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها.





وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة يتصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال ليلاً ، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع و مدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.





وتشير التوقعات بمشيئة الله تعالى لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى معدلات درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل.





فيما تشير تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال نسبيا ليلاً ، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع و مدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.





وتشير التوقعات بمشيئة الله تعالى لدرجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة إلى معدلات درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل .​



