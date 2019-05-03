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ميسي أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:24 م
ميسي أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة بالجائزة، عن أدائه في مباراة برشلونة وليفربول بملعب "كامب نو".

 

وتنافس ميسي مع زميله الأوروجوياني لويس سواريز، وثنائي أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك، وماتياس دي ليخت.

 

سجل ميسي هدفين في شباك ليفربول، وأحرز سواريز هدفًا، أما دوني فان دي بيك فقاد أياكس للفوز بهدف سجله في شباك توتنهام، وقدّم دي ليخت مستوى مميزًا في تلك المباراة.

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