ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"العصار" يزور شركات صينية لبحث إقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مصر

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:14 م
العصار يزور شركات صينية لبحث إقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مصر
الدكتور محمد سعيد العصار - أرشيفية
Advertisements
طباعة
كريم وزيري
 
Advertisements
قام وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار يرافقه عدد من ممثلي وزارات (الدفاع، البيئة، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي سيتك وانفي الصينيتين وذلك للتعاون لإقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصري.                                                                                        

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.                                                        

هذا وقد قام السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له من الوزارات والهيئات المعنية بزيارة الشركات الصينية العاملة في هذا المجال ومنها شركة CETC ، شركة  MCC   ، شركة ENFI  ، شركة SINOSICO والمصانع التابعة لهذه الشركات للاطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بها لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بجميع مراحل التصنيع حيث تم التأكد من قدرة هذه الشركات علي إقامة المجمع الصناعي في مصر لما لهذه الشركات من تجارب ناجحة خارج الصين.      

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج