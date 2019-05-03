"العصار" يزور شركات صينية لبحث إقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مصر

قام وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار يرافقه عدد من ممثلي وزارات (الدفاع، البيئة، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي سيتك وانفي الصينيتين وذلك للتعاون لإقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصري.





يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.





هذا وقد قام السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له من الوزارات والهيئات المعنية بزيارة الشركات الصينية العاملة في هذا المجال ومنها شركة CETC ، شركة MCC ، شركة ENFI ، شركة SINOSICO والمصانع التابعة لهذه الشركات للاطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بها لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بجميع مراحل التصنيع حيث تم التأكد من قدرة هذه الشركات علي إقامة المجمع الصناعي في مصر لما لهذه الشركات من تجارب ناجحة خارج الصين.



