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فنان العرب يحظى بالسلام على خادم الحرمين وولي العهد

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:05 م
فنان العرب يحظى بالسلام على خادم الحرمين وولي العهد
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الفجر السعودى
 
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حظي فنان العرب محمد عبده؛ مساء أمس الخميس، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن أدّى أوبريت "مولد أمة"، الذي صاغ كلماته الأمير الشاعر سعود بن عبدالله.

وكان محمد عبده؛ قد قدّم الأوبريت "منفرداً"، لأول مرة، بعد رحيل رفيق دربه الفنان طلال مداح؛ الذي شاركه الأداء في مهرجان الجنادرية قبل 30 عاماً، وذلك بين شوطَي مباراة نهائي كأس الملك.
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