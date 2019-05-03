أبرزها حضور "قمة الحزام والطريق بالصين".. تعرف على نشاط الرئاسة x أسبوع

على مدار هذا الأسبوع، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه بزيارته للعاصمة الصينية بكين، والتقى ببعض من رؤساء الدول والحكومات، وأجرى جلسات مباحثات موسعة تناولت تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الدول، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ثم شهد عدد من المناسبات الهامة، منها احتفالية عيد العمال، واجتماع مع وزير التعليم العالي لمناقشة بعض الملفات الهامة.





قمة الحزام والطريق

وعقب ذلك، حضر الرئيس السيسي المنتدى الثاني لقمة "الحزام والطريق"، واستهل الرئيس المؤتمر بشكر للرئيس الصيني شي جين بينج والشعب الصيني على حفاوة الاستقبال.





كما أوضح خلال المؤتمر، أن أهداف مبادرة الحزام والطريق تتسق مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجستي، ويوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر.

وعقب كلمة الرئيس في قمة" الحزام والطريق"، اجتمع مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الصينية، والذين أعربوا عن إعجابهم بالتغيرات الإيجابية التى تشهدها مصر، وما لاحظوه من نشاط وتنام فى السوق المصرى.





وأكد خلال كلمته حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التى تواجه الشركات الصينية فى مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.





وعلى هامش القمة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين بمقر إقامته الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب الرئيس نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى ما تحظى به الإمارات قيادة وشعبًا من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذى به بين الأشقاء العرب.





وأكد الشيخ محمد بن راشد ما يربط البلدين من محبة وأخوة، مشيدا بالدور القومى التاريخي لمصر وحرصها على صون المصالح العربية وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة.





وأشار إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة، كما أشاد محمد بن راشد بالخطوات الناجحة التي انتهجتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والنتائج الواضحة التي تحققت في هذا الإطار والمنعكسة على مجمل مؤشرات الاقتصاد المصري.





وعقب ذلك عقد السيسي، قمة مباحثات هامة مع نظيره الروسى فلادمير بوتين على هامش مشاركتهما فى منتدى مبادرة الحزام والطريق فى العاصمة الصينية بكين.





وتطرق الرئيسان خلال لقائهما في الصين، الحديث حول التعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيجرى البدء في تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، كما هنأ بوتين الرئيس السيسي على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور.





كما استقبل السيسي بمقر إقامة سيادته فى بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.





وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلال بيان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن اللقاء تطرق لآخر تطورات التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث أعرب الرئيس عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.





التهنئة للأقباط

وتزامناً مع احتفلات الأقباط بعيد القيامة المجيد، أوفد السيسي، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزير شئون مجلس النواب، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية؛ لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة، والاحتفال المقام بهذه المناسبة.





عيد العمال

وشهد الرئيس السيسي احتفال عيد العمال الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية، وقام بتكريم عدد من العمال والقيادات العمالية تقديرا منه للجهود والعطاء الذي بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.





جولة تفقدية

وقام الرئيس السيسى بجولة تفقدية جوية - عقب انتهاء احتفالية عيد العمال - لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الاسكندرية، منها تحديث الأرصفة البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجستية للميناء وربطه بالطريق الدولى الساحلي، وذلك بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.

كما تفقد الرئيس محور روض الفرج، الذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى وبمثابة شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح.



اجتماع مع وزيرا الصحة والتعليم

كما عقد الرئيس اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حيث وجه الرئيس بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة، بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الهامين.















