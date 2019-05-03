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نانسي عجرم تنفي انتمائها لأي حزب بلبنان.. السياسة "كذب" (فيديو وصور)

الجمعة 03/مايو/2019 - 12:52 م
نانسي عجرم تنفي انتمائها لأي حزب بلبنان.. السياسة كذب (فيديو وصور)
نانسي عجرم
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الفجر الفني
 
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قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها لا تحب الدخول في أي ”سجالات“ سياسية بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، واصفة السياسة بـ“الكذب“.

وأضافت نانسي عجرم، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”لهون وبس“ على شاشة الـ”ال بي سي”، أنها ”ليست تحت راية حزب بعينه، ولكن السياسيين والأحزاب تحت راية وطن واحد“.

واعتبرت أن ”الاختلافات في الآراء السياسية هي السبب الرئيسي وراء الأزمات التي وقعت في لبنان“.

وأشارت إلى أنها ”تتابع كافة القضايا الخاصة بالشعب اللبناني، وأنها تعاني مثلهم، بسبب الصعوبات التي تحدث في البلد“، مؤكدة أنها لا تفكر إطلاقًا في مغادرة لبنان.


نانسي عجرم تنفي انتمائها لأي حزب بلبنان.. السياسة "كذب" (فيديو وصور)
نانسي عجرم تنفي انتمائها لأي حزب بلبنان.. السياسة "كذب" (فيديو وصور)
نانسي عجرم تنفي انتمائها لأي حزب بلبنان.. السياسة "كذب" (فيديو وصور)
نانسي عجرم تنفي انتمائها لأي حزب بلبنان.. السياسة "كذب" (فيديو وصور)
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