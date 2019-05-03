الناتو يعين جنرالا أمريكيا قائدا لقواته في أوروبا
الجمعة 03/مايو/2019 - 12:59 م
وكالات
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أصبح الجنرال الأمريكي، تود وولترز، اليوم
الجمعة، قائدا للقوات الموحدة لحلف الناتو في أوروبا.
وتمت المراسم الرسمية لتسليم الصلاحيات
لتود وولترز من القائد السابق كيرتيس سكاباروتي، في مقر القوات الموحدة لحلف الناتو
بمدينة مونس في بلجيكا وذلك بحضور الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ.
وانطلقت المراسم من الصلاة التي تمت تلاوتها
باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي تتضمن دعاء لنصرة القائد الجديد ومنح حلف شمال
الأطلسي النجاح والقوة.
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