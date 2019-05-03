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مأساة.. حريق يلتهم 6 أطفال أشقاء في الأردن

الجمعة 03/مايو/2019 - 12:53 م
مأساة.. حريق يلتهم 6 أطفال أشقاء في الأردن
أحد مصابي الحريق
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وكالات
 
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توفي 6 أطفال من أسرة أردنية واحدة اختناقا في منزلهم في إربد في شمال الأردن، فجر الجمعة، إثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور، حسب ما أعلن الدفاع المدني.

 

وقال مصدر في الدفاع المدني إن "الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد باربد (89 كلم شمال عمان) ما أدى إلى وفاة 6 أطفال أشقاء وإصابة 4 آخرين من نفس العائلة، إضافة إلى شخصين آخرين، وذلك نتيجة الدخان المنبعث من الحريق".

 

وأوضح أن "حالة المصابين وبينهم والد الأسرة تتراوح بين المتوسطة وبالغة الخطورة".

 

وأضاف أن "طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة".

 

وأشار المصدر إلى "تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

 

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، حيث نقل القتلى والمصابون، أن "أعمار الضحايا تتراوح بين 3 و15 عاما".

 

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