يوفنتوس على بعد خطوة وحيدة من حسم صفقة نارية

اقترب مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، من حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات فريق يوفنتوس على بعد خطوة وحيدة من ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مسئولي إنتر ميلان ويوفنتوس تقابلوا في لندن هذا الأسبوع، من أجل مناقشة صفقة انتقال إيكاردي إلى صفوف البيانكونيري.

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس عرض تقديم 60 مليون يورو لضم إيكاردي، ولكن إنتر ميلان لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو.

ويملك إيكاردي، بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى أي فريق غير إيطالي في الصيف المقبل، مقابل دفع 110 ملايين يورو.