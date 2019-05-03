محافظ الشرقية: أحرص على متابعة شكاوى المواطنين بمختلف وسائل الإعلام وأوجه المسؤلين بحلها بأقصى سرعة للتخفيف عن كاهلهم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حرصه الشديد والدائم على متابعة الشكاوى عبر المواقع الإلكترونية والصحف اليومية و وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه المسئولين بإيجاد الحلول السريعة والفوريه ..مشيراً إلى أهمية دورالإعلام في المشاركة المجتمعية وتسليط الضوء على قضايا المجتمع حتي يتثني الإضطلاع ومعرفه مشكلات المواطنين والقيام والتوجيه بحلها.





وفي هذا الاطار ورداً علي ما جاء بعدد من مواقع الصحافة الإلكترونية .. تحت عنوان ( قارئ يشكو من انتشار القمامة بقرية الصوة في أبو حماد تجلب لنا الأمراض ) بخصوص تضرر أهالي منطقة المساكن بقرية الصوة التابعة لمركز أبو حماد من انتشار القمامة بشكل كبير مما يجلب روائح كريهة والأمراض والأوبئة قامت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد بنظافة ورفع القمامة من المنطقة بواسطة معدات المركز وأصبحت المنطقة نظيفة وبحالة جيدة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.





هذا وقد أفادت مديرية الاوقاف بالشرقية ان الإدارة الهندسية بالمديرية قامت بمعاينة المسجد علي الطبيعة وتبين أن المسجد بحالة سيئة وأعمال الصيانة والترميم لا تجدي وبناءا عليه تم غلق المسجد وتم إدراجة في خطة وزارة الأوقاف في الأول من أغسطس القادم ٢٠١٩. ..جاء ذلك ردا على ما نشر بموقع اليوم السابع تحت عنوان (أهالي كفر أباظة يناشدون وزارة الأوقاف ترميم مسجد القرية).





وردا علي ماتم نشره بموقعي "اليوم السابع "و "انفراد" تحت عنوان (شكوى من انتشار مياة الصرف الصحي بقرية إنشاص البصل بالشرقية) بخصوص شكوى المواطنين من انتشار مياه الصرف الصحي بقرية انشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق مناشدين المسئولين بالعمل على شبكة صرف صحي أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي لقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع.





وأفادت مديرية الصحة بالشرقية أن عدد سكان قرية عزبة الشافعي ٥٤٤٢ نسمة وأقرب خدمة علاجية لهم مستشفى الصوفية المركزي والمسافة بينهما ٥كجم وأقرب خدمة صحية وحدة جزيرة مطاوع والمسافة بينهما ٤كجم وبها طبيب بشري منتدب من وحدة جزيرة مطاوع يومين في الاسبوع و ٢صيدلي و٨ ممرض و٢رائدة ريفية و٣ مراقب صحي و٣ فني احصاء و ٤فني احصاء و ٤فني معمل وفني اجهزة طبية و٢خدمات معاونة و وفني معمل بالإضافة إلى تزويد المستشفي بأطباء جدد للإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية للمرضي وللمترددين على المستشفي والخدمات التي تقدم بالوحدة (تطعيمات - متابعة حوامل - اسنان -عيادة خارجية - تنظيم اسرة – رعاية أمومة وطفولة- معمل- طوارئ).



