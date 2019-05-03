كوريا الجنوبية تدعو لخريطة طريق لتفكيك النووي الشمالي

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونج هوا، الجمعة، على ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة لتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، داعية بيونغ يانغ وواشنطن إلى مرونة أكبر.

وقالت في مؤتمر صحفي مع مراسلين أجانب معتمدين لدى سيؤول إنها "تتطلع إلى جلوس كوريا الشمالية والولايات المتحدة في طاولة مفاوضات لنزع السلاح النووي في أسرع وقت ممكن" بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الإخبارية.

وأضافت أنها تبذل جهودها الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وشددت كانغ على أن كوريا الشمالية لديها نية لنزع السلاح النووي.

وأشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عندما وصل إلى هانوي في فبراير الماضي أظهر إجراءات صارمة لنزع السلاح النووي، غير أنها لم تكن كافية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأفادت أن الولايات المتحدة كانت ترغب في الحوار مع كوريا الشمالية بشكل شامل، غير أن الزعيم كيم لم يكن مستعداً لذلك.