رواد مواقع التّواصل يؤكدون إنجاب ميغان ماركل.. وهذا الدليل

أشعل الإعلان عن زيارة الأمير هاري لهولندا، الأسبوع المقبل، مواقع التواصل الاجتماعيّ مع زيادة التّكهّنات بأنّ زوجته ميغان ماركل، قد أنجبتْ بالفعل.





ومن المقرّر أنْ يصل دوق ساسكس، الأمير هاري إلى هولندا يومي 8 و9 مايو، رغم الولادة المرتقبة لطفله الأوّل، والتي لم يتمّ الإعلان عن موعدها حتى الآن.





ويتسارع المشجعون الملكيّون الآن، على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، لتبادل اعتقادهم، بأنّ الطّفل الملكيّ، قد ولد بالفعل.





وقال أحد مستخدمي "تويتر": "بدأتُ أشعر بأنّ المولود بالفعل موجود، وزيارة الملكة أكّدتْ لي ذلك"، فيما قال آخر:"إن المولود قد ولد بالفعل، وإنّ ميغان ولدتْ في المنزل"، وكتب آخر:"الأمير هاري يبتسم مثل الطّفل الصّغير الذي يعرف سرًا كبيرًا".





ومن المقرّر أنْ تلد ميغان في أي يوم الآن، وقد تعني هذه الرّحلة أنّ هاري، إما سيكون بعيدًا وقت الولادة، أو أنّه أصبح أبًا بالفعل".





وتأتي التّكهّنات المحمومة على الإنترنت، بعد أنْ ادّعى المذيع كريس إيفانز، بشكل مثير على الهواء، أنّ دوق ودوقة ساسكس قد أنجبا طفلهما بالفعل.





وكانت ميغان قد تبلّغتْ بالفعل، أنّ تاريخ ولادتها سيكون نهاية أبريل، أو أوائل مايو، لكنّ المشجّعين الملكييين، ما زالوا ينتظرون الأخبار، دون أيّ إشارة إلى المولود، حتى الآن.



