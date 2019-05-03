الجمعة 57 في غزة: "الجولان عربية سورية"
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة
في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ57 بعنوان جمعة "الجولان عربية
سورية"، تحدياً للقرار الأمريكي، وتأكيد على "وحدة المصير والهدف في تحرير
الأرض وكنس الاحتلال".
وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة:
"نؤكد مواصلة مسيرات العودة وتمسكنا بها كأداة نضالية، وتمسكنا بثوابتنا وحقوقنا
المشروعة وعلى رأسها حق العودة الذي لا تنازل عنه"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية
(صفا).
وأكدت الهيئة في بيان أن القرار الأمريكي
القاضي بالاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري يأتي في إطار "العدوان الأمريكي
الصهيوني على الأمة العربية ومقدراتها وسيادة أراضيها وحرية شعوبها واستكمالا للمشروع
الصهيوني البغيض".
وبينت أن "الهجمة الصهيوأمريكية تشتد
على الأرض العربية فيما تهدف كل السياسات الأمريكية التي تقوم على أساس قانون القوة
والبلطجة للسطو على مقدرات الأمة العربية والإسلامية".
ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني إلى
"أوسع مشاركة" في فعاليات اليوم التي ستقام في مخيمات العودة قرب السياج
الأمني شرقي القطاع.
وتطالب مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018، والتي استشهد فيها أكثر من 260 فلسطينياً في مواجهات مع جيش الاحتلال منذ ذلك الوقت، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
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