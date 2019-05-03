نجم الأهلي السابق ينتقد الإعلام بسبب "تريزيجيه"

انتقد أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي السابق، وسائل الإعلام بسبب التفرق بين معاملة الثنائي أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال "صلاح" عبرحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا لا نعطي لحجازي و تريزيجيه حقهم الإعلامي اننا ننشر اخبار عنهم امر جيد ولكن طبيعي ولكن الناس ده محتاجين اهتمام اكثر صدقوني انا عشت هذه الاجواء وكنت ببقي حزين لما اشعر بعدم الاهتمام لازم ندعمهم اكثر ونشعرهم ان مش محمد صلاح بس المتألق لا هما كمان او اَي لاعب مشرف مصر عالميا".

وأضاف: "ما يحققه حجازي امر يستحق الاحترام انه ياخد احسن لاعب بتصويت الجماهير ده حاجه تؤكد انه قدم موسم ولا اروع وتريزيجيه بالنسبه لي سيكون صفقه قويه لاي فريق أوروبي كبير لو انضم اليه أراه نفس فكره الكوري سون لاعب توتنهام لاعب جوكر يحتاجه اَي مدرب يلعب في اكثر من مركز بنفس القوه".





وفاز حجازي بلقب أفضل لاعب في فريقه وست بروميتش، بينما جاء تريزيجيه ضمن التشكيل المثالي للدوري التركي هذا الموسم.





ولعب حسني في صفوف الأهلي المصري ثم خاض تجربة احترافية في شتوتجارت الألماني وجينت البلجيكي، وعاد للشياطين الحمر في موسم 2003-2004، وانتقل للدوري التركي عبر رايزسبور ثم لعب للمقاولون العرب والإسماعيلي في مصر، ثم رحل للدوري الصيني قبل أن يعتزل ويتجه للتلحين ثم التمثيل.



