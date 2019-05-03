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مصرع وإصابة ٤٨ شخصا بطريق قنا-سوهاج الصحراوي إثر حادث مروع

الجمعة 03/مايو/2019 - 09:58 ص
مصرع وإصابة ٤٨ شخصا بطريق قنا-سوهاج الصحراوي إثر حادث مروع
جثة
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بسام عبدالحميد
 
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لقي ٥ أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ٤٣ آخرين في حادث مؤلم على الطريق الصحراوى الغربى سوهاج – قنا عند نقطة الكيلو 110 اتجاه قنا، إثر تصادم أتوبيس سياحى يقل سودانيين بعربة نقل للأحجار.

وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تصادم بين أتوبيس سياحى الأقصر، مع سيارة نقل بمقطورة عند نقطة الكيلو 110 سوهاج قنا الصحراوى الشرقى، ونتج عن الحادث وفاة سائق الأتوبيس و4 سودانيين قادم من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة مع سيارة نقل بمقطورة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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