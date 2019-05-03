كبير أئمة "الأوقاف": تقليل عدد ساعات العمل في رمضان مخالف لقيم وغاية الشهر الكريم

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قال الشيخ عماد درويش، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن المسلم يصاب بشحنة إيمانية في أول شهر رمضان تحثه على الصلاة وقراءة القرآن، موضحًا أنه حتى تستمر تلك الشحنة طوال الشهر لابد من أن يكون هناك مواظبة وعزيمة.



وأشار "درويش"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، إلى أن شهر رمضان لن ينقضي إلا بمغفرة، ورحمة، وعتق من النيران إلا إذا كان المؤمن صاحب همة، حيث يجب أن نظل مداومين على التقرب إلى الله طوال الشهر.



وأضاف أنه يجب أن نخلع نعل الأهواء طوال شهر رمضان، ويكون القلب متعلق بالله، موضحًا أن الصيام درجات، منوها بأن تقليل العمل في رمضان مخالف لقيم وغاية شهر رمضان.

