أياكس يحدد سعر انتقال نجم الفريق لباريس سان جيرمان

يقدم فريق أياكس أمستردام الهولندي مستوى أكثر من رائع هذا الموسم، بعدما قطع الفريق شوطا كبيرا نحو التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب دور النصف النهائي.

يقدم فريق أياكس أمستردام الهولندي مستوى أكثر من رائع هذا الموسم، بعدما قطع الفريق شوطا كبيرا نحو التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب دور النصف النهائي.

ولفت عدد من اللاعبين الانظار بشدة لعمالقة أوروبا، وفي مقدمتهم البرازيلي ديفيد نيريس، والذي أبدى مسئولو فريق باريس سان جيرمان اهتماما كبيرا بضمه في الصيف.

ولفت عدد من اللاعبين الانظار بشدة لعمالقة أوروبا، وفي مقدمتهم البرازيلي ديفيد نيريس، والذي أبدى مسئولو فريق باريس سان جيرمان اهتماما كبيرا بضمه في الصيف.