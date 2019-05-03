أياكس يحدد سعر انتقال نجم الفريق لباريس سان جيرمان
الجمعة 03/مايو/2019 - 09:39 ص
الفجر الرياضي
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يقدم فريق أياكس أمستردام الهولندي مستوى أكثر من رائع هذا الموسم، بعدما قطع الفريق شوطا كبيرا نحو التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدف نظيف في ذهاب دور النصف النهائي.
ولفت عدد من اللاعبين الانظار بشدة لعمالقة أوروبا، وفي مقدمتهم البرازيلي ديفيد نيريس، والذي أبدى مسئولو فريق باريس سان جيرمان اهتماما كبيرا بضمه في الصيف.
وكشفت صحيفة "UOL Esporte " البرازيلية الشهيرة أن نادي أياكس سوف يطلب حوالي 50 مليون يورو من أجل التخلي عن نيريس الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، علماً أن عقده ينتهي في 2022 .
ويعد نادي باريس سان جيرمان من أبرز الأندية المهتمة بضم المهاجم الشاب صاحب الـ22 عاماً الفترة المقبلة.
وقدم النجم البرازيلي مستوى رائع حيث خاض هذا الموسم 49 مباراة وسجل 12 هدفاً وصنع 15 آخرين .
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