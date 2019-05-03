ماليزيا تطلق سراح فيتنامية مشتبه بها في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

أطلقت السلطات الماليزية سراح الفيتنامية، دوان ثي هونغ، المشتبه بها في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من سجنها، حسبما أفاد محاميها اليوم الجمعة.

وكانت السلطات الماليزية قد أبقت على دوان 30 عاماً في السجن بعد أن أفرجت في وقت سابق عن امرأة إندونيسية مشتبه بها أيضاً في القضية نفسها.

وقال محامي دوان، هيسيام تيه إن موكلته غادرت سجن "كاجانج للنساء" حوالى الساعة 0720 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (2320 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وأضاف: "تم إطلاق سراحها وسيتم نقلها إلى هانوي هذا المساء".

وكانت دوان والإندونيسية ستي عائشة، قد اتهمتا بإلقاء غاز الأعصاب المميت (في إكس) على وجه كيم جونج نام في مطار كوالالمبور عام 2017، مما أدى إلى وفاته.

وصدر حكم بالسجن على دوان لمدة ثلاثة أعوام وأربعة أشهر بعدما أقرت بالذنب في أول أبريل بـ "التسبب في إصابة" من خلال "استخدام وسائل خطيرة"، بعد أن وافق الادعاء على تخفيض تهمة القتل الأصلية.

لكن تم إطلاق سراحها اليوم الجمعة حيث تم احتساب الحكم من وقت اعتقالها في فبراير 2017 ، وبعد إجراء تخفيضات معتادة في العقوبة.

وسمحت صفقة إقرار دوان بالذنب في تجنبها عقوبة الإعدام، التي لا تزال واجبة في جرائم القتل بموجب القانون الماليزي.

وكانت السلطات قد أخلت سبيل ستي عائشة 26 عاماً في 11 مارس، وعادت منذ ذلك الحين إلى إندونيسيا.

وتمثل القضية تحولاً حاداً في موقف ممثلي الادعاء الذين دفعوا خلال المحاكمة المطولة بأن المرأتين كانتا قاتلتين مدربتين على دراية بسمية المواد التي كانوا يتعاملان معها.

وكان قاض قد حكم أيضاً في أغسطس 2018 بأن هناك أدلة كافية على أن المرأتين اشتركتا في "مؤامرة مخططة جيداً".

ودفعت المرأتان ببراءتهما، وقالتا إنهما كانتا تعتقدان أنهما تشاركان فقط في مزحة تم تصويرها من أجل برنامج تلفزيوني.

اتهمت كوريا الجنوبية بيونج يانج بأنها العقل المدبر وراء الاغتيال ، حيث كان الضحية يعتبر وريثاً للعرش السياسي لكوريا الشمالية، ونفت كوريا الشمالية بشدة هذا الادعاء.

ومن المتوقع أن تعود دوان إلى بلادها الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة.