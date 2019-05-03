عودة مئات الأسر من مخيم الركبان إلى سوريا
عادت أمس الخميس مئات الأسر النازحة في
مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية - الأردنية عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)،
أنه تم نقل الأسر العائدة عبر الحافلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص بعد تسجيل
بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منهم.
ويعيش في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين
بفعل الإرهاب أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء، خصوصاً
منذ2016، بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلناً المنطقة "منطقة عسكرية".
ولا يزال المخيم القريب من قاعدة التنف،
التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يؤوي عشرات آلاف النازحين.
وتدهورت أوضاع العالقين في المخيم بعد إعلان
الأردن منتصف العام 2016 حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة
مفخخة تبناه تنظيم داعش، واستهدف موقعاً عسكرياً أردنياً كان يقدّم خدمات للاجئين.
ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم في السادس من فبراير 2019، وكان سبقتها أخرى في نوفمبر الماضي آتية من دمشق، بعد انقطاع استمر عشرة أشهر.
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