ياسمين صبري تتحدّث عن أول بطولة مطلقة لها في دراما رمضان 2019

حلت النجمة الشابة ياسمين صبري ضيفة على برنامج “On set” على قناة “ON E” المصرية، وتحدثت خلال اللقاء عن تفاصيل مسلسلها الجديد “حكايتي” المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2019، والذ يعد أول بطولة درامية مطلقة لها في مسيرتها الفنية.





وكشفت ياسمين صبري خلال حديثها عن ثقتها التامة بما ستقدمه من خلال مسلسل “حكايتي” وعلقت قائلة: “لا مش قلقانة خالص، ما عنديش الحتة دي، انا بحس اني باجي استمتع كل يوم بالشخصية الي انا بعملها، ودي أول مرة أعمل حاجة أفصلها، والباقي أنا مش بشيل همه بصراحة، مش عارفة دا برود ولا ايه، ما عنديش الحتة أني انا اقلق، ما حدش عارف بكره فيه ايه”.





وتابعت النجمة الشابة حديثها مؤكدة أنها شاركت أيضًا في اختيار اسم المسلسل وأكدت أن “حكايتي” لا يحكي قصة صعودها كنجمة، لأن كل شخص له رحلته الخاصة في الحياة، لذا اختارت الاسم لأن البطلة بدأت من الصفر ومن ثم وصلت إلى النجومية والنجاح خلال مجريات الأحداث.



