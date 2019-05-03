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بريطانيا تمنح واشنطن 65 يوما لتقديم سند قانوني لطلب تسليمها أسانج

الجمعة 03/مايو/2019 - 09:24 ص
بريطانيا تمنح واشنطن 65 يوما لتقديم سند قانوني لطلب تسليمها أسانج
مؤسس موقع ويكيليكس
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وكالات
 
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منح القضاء البريطاني 65 يوما للولايات المتحدة لتقديم السند القانوني لطلبها تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، الذي اعتقلته السلطات البريطانية الشهر الماضي.

 

وعقدت محكمة "ويستمنستر" الجزائية بلندن أولى جلساتها بشأن طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج، بدون حضور الأخير، الذي أجاب على أسئلة القاضي عبر اتصال بالفيديو من السجن الذي يقبع فيه.

 

وأكد أسانج أنه لا يريد أن تقوم المحكمة بإصدار حكم بتسليمه إلى السلطات الأمريكية، ولم يعترف بأي ذنب، موضحا أنه كان يمارس مهنة الصحافة عندما نشر موقعه الوثائق الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية.

 

وأعرب محامي أسانج عن خشيته من إمكانية توجيه تهم جديدة لموكله خلال فترة الـ 65 يوما، تتجاوز التهم الموجهة ضده الآن والمتمثلة في التآمر بهدف اختراق كومبيوتر، مضيفا أن موكله أكثر ما يخشاه هو اتهامه بالتجسس العسكري.

 

وأصدر القضاء البريطاني الأربعاء الماضي، حكما بسجن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه بكفالة.

 

وأفرج عن أسانج بكفالة عام 2012 عقب أمر تسليم إلى السويد بسبب مزاعم اغتصاب، لكنه اختبأ في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية وحصل على حق اللجوء هناك وظل فيها لأكثر من 6 سنوات.

 

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