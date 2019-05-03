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توقيف ثلاثة مراهقين أمريكيين للاشتباه بنيتهم تصنيع عبوة ناسفة

الجمعة 03/مايو/2019 - 09:19 ص
توقيف ثلاثة مراهقين أمريكيين للاشتباه بنيتهم تصنيع عبوة ناسفة
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 
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أوقفت السلطات الأمريكية ثلاثة مراهقين في مدرسة بولاية نيويورك للاشتباه بقيامهم بالتخطيط لصنع قنبلة يدوية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

 

وبحسب موقع "abc7" الأمريكي، وصلت عناصر الشرطة إلى مدرسة في منطقة لونغ آيلاند صباح يوم الخميس بناء على مكالمة هاتفية وبلاغ من قبل شخص حول محادثة كلامية جرت بين مجموعة من التلاميذ في حافلة مدرسية ناقشوا خلالها كيفية تصنيع عبوة ناسفة.

 

وتم اعتقال المراهقين من قبل الشرطة في الحال، كما قامت الشرطة بتفتيش منازل المشتبه بهم وعثرت على نسخة من كتاب يحتوي على معلومات حول كيفية تجميع قنبلة وتصنيع قنبلة يدويا.

 

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