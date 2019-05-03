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أهم مباريات اليوم

الجمعة 03/مايو/2019 - 09:16 ص
أهم مباريات اليوم
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.


- الدوري الإنجليزي


إيفرتون vs بيرنلي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


- الدوري الإيطالي


يوفنتوس vs تورينو ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.


- الدوري الألماني


ماينز vs لايبزيج .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.


- الدوري الإسباني


إشبيلية vs ليجانيس ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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21:00
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بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج