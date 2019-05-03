ماتشات اليوم

يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.



