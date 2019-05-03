ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. بعثة الزمالك تطير لمواجهة النجم الساحلي

الجمعة 03/مايو/2019 - 09:12 ص
اليوم.. بعثة الزمالك تطير لمواجهة النجم الساحلي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements


تغادر بعثة الزمالك القاهرة، صباح اليوم الجمعة، إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلى التونسى، الأحد المقبل، فى موقعة إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

 

ويحتاج الأبيض للفوز أوالتعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة.

 

وتأكدت جاهزية يوسف أوباما مهاجم الفريق، للتواجد مع الأبيض، بعدما تعافى تماما من الإصابة فى العضلة الأمامية التى لحقت به فى مباراة النجم الساحلى، بعد مشاركته مؤخرًا فى التدريبات الجماعية عقب إنهاء البرنامج التأهيلى المخصص له.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج