اليوم.. بعثة الزمالك تطير لمواجهة النجم الساحلي





تغادر بعثة الزمالك القاهرة، صباح اليوم الجمعة، إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلى التونسى، الأحد المقبل، فى موقعة إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

ويحتاج الأبيض للفوز أوالتعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة.

وتأكدت جاهزية يوسف أوباما مهاجم الفريق، للتواجد مع الأبيض، بعدما تعافى تماما من الإصابة فى العضلة الأمامية التى لحقت به فى مباراة النجم الساحلى، بعد مشاركته مؤخرًا فى التدريبات الجماعية عقب إنهاء البرنامج التأهيلى المخصص له.