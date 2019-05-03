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مليون ونصف المليون مشاهدة للإعلان التشويقي لـ"البرنسيسة بيسة" (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 05:49 ص
مليون ونصف المليون مشاهدة للإعلان التشويقي لـالبرنسيسة بيسة (فيديو)
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الفجر الفني
 
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طرح القائمون على مسلسل "البرنسيسة بيسة" الإعلان التشويقي  للمسلسل المقرر عرضه خلال الشهر الكريم حصرياً على "الحياة".


وحقق البرومو عدد مشاهدات مرتفع للغاية حيث تخطى 1,416,152 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وكانت مى عز الدين، كشفت عن مفاجأتها فى "البرنسيسة بيسة" من خلال أكثر من شخصية، حيث طرحت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى أفيش "سيكسة"، ثم تابعه بعد ذلك أفيش "بيسة"، وأفيش ثالث وهى تحمل الطبلة.

 

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد وعدد آخر من النجوم.




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