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مفاجأة.. لاعب ليفربول رفض تنفيذ تعليمات كلوب في مباراة برشلونة

الجمعة 03/مايو/2019 - 05:51 ص
مفاجأة.. لاعب ليفربول رفض تنفيذ تعليمات كلوب في مباراة برشلونة
يورجن كلوب
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عمرو مصطفى
 
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كشف ستيف ماكمانمان أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأت مباراة الريدز أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال ستيف ماكمانمان في تصريحات له :" كلوب طلب من اليسون التحرك من مرماه باتجاه منطقة جزاء برشلونة مع نهاية المباراة".

 

وتابع أسطورة الريدز :" المفاجأة أن أليسون رفض، ورغم إصرار كلوب على مشاركته بالركنية لكن كان الجواب دائمًا من الحارس بالرفض".

 

وشهدت مباراة برشلونة والريدز ركلة ركنية لصالح ليفربول في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من الجبهة اليمنى، وكان يريد المدرب الألماني من حارسه البرازيلي المشاركة بها ربما يساعد زملاءه في تسجيل هدف مهم في شباك برشلونة؛ ولكنه رفض.

 

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