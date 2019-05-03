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جوزيه مورينيو عن فوز أياكس: دفاع توتنهام لعب أمام شبح!

الجمعة 03/مايو/2019 - 05:25 ص
جوزيه مورينيو عن فوز أياكس: دفاع توتنهام لعب أمام شبح!
مورينيو
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الفجر الرياضي
 
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علق جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لريال مدريد الإسباني، على فوز أياكس أمستردام الهولندي الثمين على توتنهام الإنجليزي بهدف في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وقال مورينيو في تصريحات لـ"روسيا اليوم": "توتنهام بدأ بثلاثة قلوب دفاع أمام شبح. أياكس لم يلعب بمهاجم صريح. تاديتش كان يسحب قلوب الدفاع لتوفير المساحة للأجنحة بالدخول للمساحة الفارغة في دفاع توتنهام. لكن بوتشيتينو أصلح هذا الشيء بإدخال سيسوكو وأعاد المياه لمجاريها".

 

وتابع: "نعم شعرنا أن أياكس سيذهب بعيدا لكن ماوريتسيو بوتشيتينو أظهر خارجًا أنه راضٍ عن الأداء ولكن أخفى شعوره الحقيقي داخله اتفق مع بوتشيتينو أن توتنهام لم يبدأ بشكل صحيح".

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