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الاتحاد الإنجليزي يتهم لاعب ليستر سيتي بسوء السلوك

الجمعة 03/مايو/2019 - 05:06 ص
الاتحاد الإنجليزي يتهم لاعب ليستر سيتي بسوء السلوك
ليستر سيتي
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وكالات
 
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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعب خط وسط ليستر سيتي حمزة تشودري بسبب تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي التي أدلى بها في عامي 2013 و2014.

 

وقال الاتحاد في بيان له، أمس الخميس، إن التعليقات تشكل "خرقاً مشدداً" للقواعد لأنها تتضمن إشارات إلى الأصل العرقي والميول الجنسية".

 

ونشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية بعض من منشورات شودري على تويتر حينما كان مراهقاً في عام 2013، إذ قال في واحدة منها: "لماذا السود يتمتعون بالسرعة الكبيرة، لأن البطيء منهم في السجن".

 

وعاد تشودري في يوليو من العام ذاته، لينتقد الكرة النسائية حيث قال: "لكي أكون صادقاً، هذا الإعلان الأسوأ الذي يلخص كرة القدم النسائية"، قبل أن يعتذر بعد ذلك بشهر قائلاً: "آسف، لكنني لا أشعر بالأسف على الأشخاص الذين يؤذون أنفسهم أو ينتحرون".

 

واعتذر تشودري (21 عاماً) في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: "هذه التعليقات لا تمثل معتقداتي الحقيقية".

 

وأضاف: "أنا آسف بشدة لأي شخص أسيء إليه، سواء في ذلك الوقت أو منذ إعادة تداوله".

 

وشارك شودري في 10 مباريات مع ليستر هذا الموسم، وسيكون لديه فرصة حتى 13 مايو الجاري للرد على هذه الاتهامات.

 

ويحتل ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 51 نقطة، في ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

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