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الشيوخ الأمريكي يفشل بنقض قرار ترمب الداعم للتحالف باليمن

الجمعة 03/مايو/2019 - 05:05 ص
الشيوخ الأمريكي يفشل بنقض قرار ترمب الداعم للتحالف باليمن
الكونجرس
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فشل مجلس الشيوخ الأمريكى فى إبطال حق النقض "الفيتو" الذى استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهى الدعم الأمريكى للسعودية فى حرب اليمن، فى انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.

ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتا رافضا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد..حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد استخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن فى حرب التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.
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