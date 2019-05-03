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نجم الأهلي السابق: فوز صلاح ببطولة مع ليفربول سيؤثر عليه في أمم إفريقيا

الجمعة 03/مايو/2019 - 04:24 ص
نجم الأهلي السابق: فوز صلاح ببطولة مع ليفربول سيؤثر عليه في أمم إفريقيا
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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شدد سيد معوض نجم الأهلي السابق على أن فوز محمد صلاح نجم ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا سيؤثر عليه بشكل إيجابي في بطولة أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

 

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " فوز محمد صلاح ببطولة الدوري أو دوري أبطال أوروبا سؤثر عليه بشكل إيجابي في بطولة أمم أفريقيا".

 

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " ليفربول لديه مباراة صعبة السبت أمام نيوكاسل وإذا فرط في نقاط المباراة سيضيع منه الدوري بشكل كبير وسيؤثر عليه بالسلب في بطولة دوري أبطال أوروبا".

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