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نجمة شهيرة تتزوج سرا! (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 04:16 ص
نجمة شهيرة تتزوج سرا! (فيديو)
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تزوجت الممثلة البريطانية، صوفي تيرنر، المعروفة بدور سانسا ستارك في مسلسل "صراع العروش" سرا من عشيقها المغني والممثل جو جوناس.

ووفقا لصحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية، فقد أقيم حفل الزفاف بعد جائزة بيلبورد للموسيقى في لاس فيغاس، حيث تم تداول شريطا مصورا يظهر بعض لقطات الاحتفال على شبكة الانترنت.

والجدير بالذكر أن النجمة لم تعلق على الفيديو إلى هذه اللحظة، وما زالت تلتزم الصمت حيال المعلومات التي تفيد بزواجها.

وبدأ الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش" في 14 أبريل/نيسان الجاري، عبر شبكة "إتش بي أو" الأمريكية.
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