نجمة شهيرة تتزوج سرا! (فيديو)
الجمعة 03/مايو/2019 - 04:16 ص
Advertisements
Advertisements
تزوجت الممثلة البريطانية، صوفي تيرنر، المعروفة بدور سانسا ستارك في مسلسل "صراع العروش" سرا من عشيقها المغني والممثل جو جوناس.
ووفقا لصحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية، فقد أقيم حفل الزفاف بعد جائزة بيلبورد للموسيقى في لاس فيغاس، حيث تم تداول شريطا مصورا يظهر بعض لقطات الاحتفال على شبكة الانترنت.
والجدير بالذكر أن النجمة لم تعلق على الفيديو إلى هذه اللحظة، وما زالت تلتزم الصمت حيال المعلومات التي تفيد بزواجها.
وبدأ الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش" في 14 أبريل/نيسان الجاري، عبر شبكة "إتش بي أو" الأمريكية.
Advertisements
- في مشهد صادم.. نجمة شهيرة تتزوج صديقتها.. بعد الانفصال عن زوجها ! (صور)
- اللبناني معين شريف يكشف سر تسميته بلقب نجم الجيلين (فيديو)
- نجل عماد حمدي: شادية قامت بالاتصال بوالدي وسبته لهذا السبب (فيديو)
- الفنانة المعتزلة شهيرة' تقدم العزاء في زوجة الكابتن مصطفى عبده (صور)
- شهيرة: "لولا زواجي من محمود ياسين لأصبحت نجمة مصر الأولى" (فيديو)
- شهيرة: "محمود ياسين بيعشقني.. وجري وحفي ورايا" (فيديو)
- سر نجاح البسبوسة المنزلية (فيديو)
- إليكِ سر نجاح الملوخية الناشفة (فيديو)
- فتاة سعودية تطلب الزواج من ممثل تركي شهير بطريقة مثيرة
- بافيتيمبي يتوج بجائزة أفضل لاعب في تركيا على حساب تريزيجيه