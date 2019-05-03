نجم مانشستر يونايتد يرغب في اللعب بجوار رونالدو

أعرب اللاعب اليافع جيسي لينجارد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يرغب في اللعب يوماً ما إلى جانب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال لينجارد في تصريحات صحفية أنه يتمنى عودة كريستيانو من جديد إلى مانشستر يونايتد النادي الذي أظهر تفجر موهبته وحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن الدون خاض مع المانيو 292 مباراة في ستة سنوات نجح خلالهم في تسجيل 118 هدفاً بالإضافة إلى حصوله على ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في مناسبة وحيده.