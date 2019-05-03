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سيد معوض: إصابة ساسي نقطة فارقة في مشوار الزمالك هذا الموسم

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:45 ص
سيد معوض: إصابة ساسي نقطة فارقة في مشوار الزمالك هذا الموسم
فرجاني ساسي
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح سيد معوض نجم الأهلي السابق بأن فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول نجم الأهلي وعبد الله السعيد نجم براميدز هم الأفضل هذا الموسم.

 

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " إصابة فرجاني سببت فارق مع الزمالك وهو من أفضل اللاعبين مع الفريق هذا الموسم وعلي معلول الأفضل في الأهلي وعبد الله السعيد الأفضل في براميدز هذا الموسم".

 

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " محمد الشناوي وحجازي وأيمن أشرف أوعلي جبر أو باهر المحمدي وأحمد المحمدي ظهير أيمن وعمر جابر في الظهير الأيسر الذي يعاني منه المنتخب ومحمد النني وطارق حامد".

 

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