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سبورت: ميسي هو المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:31 ص
سبورت: ميسي هو المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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واصلت صحيفة سبورت الإسبانية، الحديث عن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بعد تألقه أمام ليفربول بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وتصدر ميسي غلاف صحيفة سبورت الصادرة اليوم، حيث تغنت بالبرغوت الأرجنتيني بعد تسجيله ثنائية في فوز برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفربول الإنجليزي على ملعب الكامب أول أمس.

 

وجاء في غلاف سبورت العناوين التالية:

 

ميسي هو المُرشد

-ليو يقوم بدوره كقائد للنادي بجميع مجالاته داخل وخارج الملعب. وصورته تكبر أكثر فأكثر في أذهان الجميع بعد عرضه المبدع والجديد ضد الليفر.

-ليو هو المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم بأرقامه الخرافية.

-تشافي يعلن اعتزاله.

سبورت: ميسي هو المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية
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