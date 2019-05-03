مفاجأة.. برشلونة يحدد بديل كوتينيو

فجر موقع Le 10 sport مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من جديد على خط المفاوضات من أجل الحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال الموقع الفرنسي إن إدارة البلوجرانا اقتربت من دفع الشرط الجزائي للدولي الفرنسي أنطوان جريزمان البالغ 120 مليون يورو من أجل إنضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك في حالة رحيل البرازيلي الدولي فيليب كويتينو الذي يمثل أداء متواضع مع الفريق منذ قدومه من ليفربول.

وكان جريزمان قاب قوسين أو أدنى من إرتداء قميص برشلونة في الصيف الماضي لكنه تراجع في النهاية وقرر البقاء مع فريقه.