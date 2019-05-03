ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. برشلونة يحدد بديل كوتينيو

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:06 ص
مفاجأة.. برشلونة يحدد بديل كوتينيو
برشلونة
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

فجر موقع Le 10 sport مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من جديد على خط المفاوضات من أجل الحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

وقال الموقع الفرنسي إن إدارة البلوجرانا اقتربت من دفع الشرط الجزائي للدولي الفرنسي أنطوان جريزمان البالغ 120 مليون يورو من أجل إنضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك في حالة رحيل البرازيلي الدولي فيليب كويتينو الذي يمثل أداء متواضع مع الفريق منذ قدومه من ليفربول.

 

وكان جريزمان قاب قوسين أو أدنى من إرتداء قميص برشلونة في الصيف الماضي لكنه تراجع في النهاية وقرر البقاء مع فريقه.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
-
x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
لايبزيج