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"النحاس": معظم المصريين يعتبرون شهر رمضان هو موسم دفع الزكاة

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:36 ص
النحاس: معظم المصريين يعتبرون شهر رمضان هو موسم دفع الزكاة
صفوت النحاس أمين بيت الزكاة
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نعيم يوسف
 
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قال صفوت النحاس أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، إن معظم المصريين يعتبرون شهر رمضان هو موسم دفع الزكاة.

وأضاف "النحاس" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن إيرادات الزكاة في شهر رمضان حوالي 65% من الزكاة و35% باقي العام.

وتابع أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، أن الناس يحسبون اكتمال النصاب كل عام، ويدفعون 2.5%، وهي زكاة المال.
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