"النحاس": معظم المصريين يعتبرون شهر رمضان هو موسم دفع الزكاة



وتابع أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، أن الناس يحسبون اكتمال النصاب كل عام، ويدفعون 2.5%، وهي زكاة المال.

وأضاف "النحاس" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن إيرادات الزكاة في شهر رمضان حوالي 65% من الزكاة و35% باقي العام.