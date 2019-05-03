موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

إيفرتون vs بيرنلي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإيطالي

يوفنتوس vs تورينو ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري الألماني

ماينز vs لايبزيج .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

- الدوري الإسباني

إشبيلية vs ليجانيس ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.