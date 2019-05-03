موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة
الجمعة 03/مايو/2019 - 02:39 ص
أحمد عصام
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يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.
ويرصد لكم
"الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية
والأفريقية والعربية.
- الدوري الإنجليزي
إيفرتون vs بيرنلي
.. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
- الدوري الإيطالي
يوفنتوس vs تورينو
..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.
- الدوري الألماني
ماينز vs لايبزيج
.. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.
- الدوري الإسباني
إشبيلية vs ليجانيس
..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
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