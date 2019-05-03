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موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة

الجمعة 03/مايو/2019 - 02:39 ص
موعد أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو والقنوات الناقلة
رونالدو
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

 

- الدوري الإنجليزي

 

إيفرتون vs بيرنلي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

 

- الدوري الإيطالي

 

يوفنتوس vs تورينو ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

 

- الدوري الألماني

 

ماينز vs لايبزيج .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

 

- الدوري الإسباني

 

إشبيلية vs ليجانيس ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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إيفرتون
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x
21:00
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
20:30
-
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
-
x
20:30
-
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