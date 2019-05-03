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شابان يسخران من غناء محمد فؤاد وأبوالليف ومحمد محي (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 02:28 ص
شابان يسخران من غناء محمد فؤاد وأبوالليف ومحمد محي (فيديو)
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شيماء عطية
 
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واصل أحمد بسيوني أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طرح فيديوهاته الساخرة من طرق غناء المطربين المشهورين.


وقدم "بسيوني" هذا الأسبوع فيديو ساخرًا بعنوان "ازاي تغني زي فؤش ومحمد محي وأبو الليف - في 288 ثانيه"، وشاركه فيه صديقه مصطفى المليجي.


واعتاد "بسيوني" تقديم فيديوهات ساخرة من الفرق الغنائية والمطربين الشاب وتحقق فيديوهاته مشاهدات كبيرة.



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