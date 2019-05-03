"النحاس": نصرف مساعدات شهرية لـ86 ألف أسرة
الجمعة 03/مايو/2019 - 03:01 ص
نعيم يوسف
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قال صفوت النحاس أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، إنهم خصصوا مساعدات شهرية لحوالي 86 ألف أسرة، تتراوح بين 500 جنيها إلى ألف جنيه.
وأضاف "النحاس" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنهم ينفقون شهريا على هذه الأسر نحو 42 مليون جنيهًا، بالإضافة إلة أنهم يعملون أيضا على ملف الغارمين والغارمات.
وتابع أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، أن هوالي 85% من الغارمين سبب الغرم هو زواج الفتيات، والأسر تكون فقيرة لا تستطيع تكلفة ابنتهم، ولذلك يقوم بيت الزكاة بالمساعدة في زواج الفتيات وينفقون في هذا الأمر نحو 10 مليون جنيها.
وأضاف "النحاس" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنهم ينفقون شهريا على هذه الأسر نحو 42 مليون جنيهًا، بالإضافة إلة أنهم يعملون أيضا على ملف الغارمين والغارمات.
وتابع أمين بيت الزكاة والصدقات المصري، أن هوالي 85% من الغارمين سبب الغرم هو زواج الفتيات، والأسر تكون فقيرة لا تستطيع تكلفة ابنتهم، ولذلك يقوم بيت الزكاة بالمساعدة في زواج الفتيات وينفقون في هذا الأمر نحو 10 مليون جنيها.
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